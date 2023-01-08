Богородичное: "Так и живём, а куда деться?"

В селе Богородичное Донецкой области практически нет целых домов. Оставшиеся там жители встречали православное Рождество без света и воды. Семья Гончар — Нина Ильинична и её сын Николай — пережили тяжёлые бои, которые тут шли несколько месяцев. Долгое время линия фронта проходила прямо по Богородичному.

"Они [российские военные] обстреливали церковь. Я их спросил — что вы творите? Вы знаете, что это за церковь? Это монастырь Московского патриархата. Зачем вы разбили церковь? А они смотрят как бараны друг на друга", — говорит Николай.

Дом, в котором живут мать с сыном, раньше был складом. Сейчас это едва ли не единственное целое здание в селе.

"Вот так и живём. Ну куда деться, к кому? Сына убили...", — говорит Нина Ильинична.

Сын Нины и его жена погибли во время обстрела в собственном доме. Николай похоронил брата и ещё нескольких соседей на холме.

До войны в Богородичном жили около 800 человек. Когда украинская армия освободила село в сентябре, тут оставались только Николай и Нина. Потом вернулись ещё несколько человек, но жить им приходится в очень тяжёлых условиях.