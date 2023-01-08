Спасение мигрантов в Средиземном море

В субботу судно "Гео Баренц" организации "Врачи без границ" спасло в Средиземном море 73 нелегальных мигранта. Ещё 37 человек поднял на борт корабль "Оушен Викинг" организации SOS Méditerranée.

В пятницу у берегов Туниса произошло кораблекрушение — перевернулось лодка с мигрантами, пытавшимися попасть в Италию. Погибли по меньшей мере пять человек, более десяти пропали без вести.

Фульвия Конте, "Врачи без границ":

"Вот к чему приводит миграционная политика Европы и приморских стран. НПО должны каким-то образом компенсировать как отсутствие координации по поиску и спасению людей, терпящих бедствие на этом участке моря, так и отсутствие безопасных путей для того, чтобы покинуть Ливию".

С начал года в Италии действуют новые жёсткие правила для НПО, спасающих мигрантов в море.

По данным итальянского МИДа, миграционное давление на страну лишь растёт: всего за первые пять дней нового года в Италии высадились 2556 нелегалов, в семь раз больше, чем за тот же период год назад.