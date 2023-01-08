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Германия

В Германии предотвращён теракт с применением химического оружия

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 Euronews
Обыск в квартире обвиняемых
Обыск в квартире обвиняемых   -   Авторское право  Christoph Reichwein/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

На западе Германии полиция арестовала двух человек, которым предъявлены обвинения в подготовке теракта с применением химического оружия. Подозреваемые, по данным СМИ, 32-летний выходец из Ирана и его брат.

Предполагается, что они готовили нападение с применением цианида и рицина. В их квартире прошёл обыск — эксперты были в костюмах химической и биологической защиты. В прокуратуре заявили, что в квартире следов ядов не обнаружено, тем не менее, по данным следствия, "доказательства получены".

Причиной готовившегося преступления называют исламистские мотивы. Так или иначе правоохранительные органы пока отказываются от развёрнутых комментариев.