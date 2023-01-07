Война в Украине: обстрелы и бои в Рождество

Президент РФ Владимир Путин Рождество встретил в одиночестве, он посетил службу в Благовещенском соборе Московского Кремля. Видеозапись распространила пресс-служба Кремля.

По данным генпрокуратуры Украины, накануне, во время объявленного Путиным так называемого "режима прекращения огня", жертвами обстрела Бахмута стали два мирных жителя (пожилые мужчина и женщина), еще 13 человек пострадали.

В Генштабе ВСУ заявляют, что российские силы продолжают обстреливать позиции украинский военных, тяжелые кровопролитные бои идут в Соледаре.

Минобороны РФ утверждает, что соблюдает объявленное Москвой одностороннее "перемирие".

В Успенском соборе Киево-Печерской Лавры прошла рождественская служба, впервые проведенная под руководством Православной церкви Украины. Ранее богослужения здесь проводила только УПЦ Московского патриархата.

Президент Владимир Зеленский в субботу ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях в отношении российских деятелей культуры, сотрудников СМИ и ряда публичных лиц, в общей сложности мера коснулась 119 человек. Речь идет о блокировке активов, полном прекращении коммерческой деятельности, запрете на въезд в Украину.