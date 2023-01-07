Рождественская молитва при свечах в Мукачево

Из-за российской военной агрессии многие православные украинцы решили отмечать Рождество в декабре, но есть и немало тех, для кого сочельник прошел 6 января. Корреспондент Euronews Адам Мадьяр посетил службу в древнем Свято-Николаевском монастыре, расположенном в Город Мукачево Закарпатской области Украины.

Почти в самом конце службы отключилось электричество, люди молились вместе при свечах — линия фронта далеко, но война изменила жизнь каждого украинца, каждый ощущает на себе последствия разрушений.

Архимандрит Тихон рассказал корреспонденту Euronews, что такие отключения электричества даже помогают: "Это погружает нас в атмосферу древности, очень красиво. Когда выключается свет, то служба проходит по-другому, намного краше".

Верующие молились за тех, кто сражается на поле боя, защищая Украину.

"Все мы ходим под одним небом,— говорит прихожанка Марина. — Я верю в силу бога".

Придерживающиеся византийского обряда католики также отмечают Рождество в эти дни. В Мукачево в кафедральном соборе Святого Мартина Турского дети показали прихожанам пьесу о Рождестве.