Приложение "расскажет" о причине плача вашего малыша

На крупнейшей технологической выставке в Лас-Вегасе испанская компания Zoundream представила интересное приложение на базе искусственного интеллекта. Zoundream распознает и анализирует крики и звуки младенцев, чтобы расшифровать их потребности. По словам генерального директора компании Роберто Янноне, когда малышам некомфортно или они чувствуют боль, они плачут по-разному.

Роберто Янноне генеральный директор и основатель Zoundream:"Наш следующий шаг - обработка звуков детского плача для выявления ранних сигналов патологий и нарушений развития у детей. Младенцы плачут по-разному, если у них есть патология или нарушение развития, например, аутизм или что-то еще, а так же проблемы с дыханием, слухом или заболевания сердца".

Приложение сообщает пользователю, почему ребенок плачет. Основных причин не так много: голод, боль, желание спать или получить больше внимания от родителей. Приложение можно использовать бесплатно. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте компании.