Бывший нападающий сборной Италии по футболу, «Ювентуса» и «Сампдории» Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет. Как сообщают в его окружении, несколько дней назад футболиста госпитализировали в лондонскую клинику из-за резкого ухудшения состояния здоровья: у него был рак поджелудочной железы.

В 1980-90-хх гг. Джанлуку Виалли регулярно вызывали в сборную Италии, которой он помог занять третье место на Евро-1988 и на чемпионате мира 1990-го г. Его клубная карьера начиналась в «Кремонезе», но наибольших успехов Виалли достиг в «Сампдории». В этой команде он провёл восемь лет. Пять раз играл в финале национального турнира и завоевал три Кубка Италии, а также Суперкубок 1991. Затем были яркие годы в «Ювентусе» и «Челси», – в английском клубе Виалли остался потом как тренер.

Джанлуку Виалли неоднократно признавали лучшим бомбардиром – на Кубке Италии 1989 и Кубке обладателей кубков в 1990 г., завершившемся победой «Сампдории». Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров Кубка обладателей кубков за все времена, входит в символическую сборную Евро-1988. В 1995 журнал World Soccer признал Виалли лучшим футболистом в мире.