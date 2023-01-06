Эксперты ISW прокомментировали "перемирие Путина"

Заявление России об одностороннем прекращении огня в связи с Рождеством, скорее всего, является информационной операцией, призванной нанести ущерб репутации Украины, считают эксперты Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января по "всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине".

Украинские и западные официальные лица немедленно назвали объявление России о прекращении огня лицемерным. Они подчеркнули, что российские войска выпустили более 40 ракет по городам Украины, и продолжали наносить удары по военной и гражданской инфраструктуре 25 декабря, когда многие украинцы праздновали Рождество.

По мнению экспертов, Путин мог стремиться к 36-часовой паузе для российских войск, чтобы

- дать им возможность отдохнуть, восстановиться и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта

- представить украинские силы как не желающие работать над достижением мира и стремящиеся воевать любой ценой

- представить Украину как страну, подавляющую религиозные группы и позиционировать себя как истинного защитника христианской веры;

Такая пауза принесет непропорциональную пользу российским войскам и начнет лишать Украину инициативы, отметили эксперты ISW.

Сообщается, что украинские силы провели успешную контратаку в Бахмуте, в то время как российские войска в последние несколько дней продолжали наступательные операции вокруг города. Российские источники опровергли это сообщение и заявили, что российские войска продвинулись на северо-восток и юг от Бахмута.

Новые спутниковые снимки, сделанные технологической компанией Maxar, показывают последствия боевых действий в восточно-украинском Бахмуте: обширные разрушения зданий, домов, инфраструктуры и полей как в городе, так и его окрестностях.