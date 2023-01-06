Украина: взрывы после объявления перемирия

Киев сообщает о новых ударах со стороны России по украинским городам. После начала объявленного Москвой рождественского перемирия взрывы были слышны в Краматорске и Курахове Донецкой области. Согласно данным офиса президента, ранен по меньшей мере один человек. Франс-Пресс передаёт, что ударам подвергся и Бахмут. Во всех регионах была объявлена воздушная тревога после взлёта российских военных самолётов с белорусских аэродромов.

В министерстве обороны России настаивают на том, что прекратили огонь по всей линии боевого соприкосновения с полудня. Против этого выступают некоторые командиры российских подразделений в Донбассе, теперь даже публично. Глава назначенной Москвой администрации Донецкой области Денис Пушилин заявил, что ни о каком перемирии не должно быть и речи, а его подчинённые не позволят противнику в праздничные часы улучшить свои позиции.

Российский лидер Владимир Путин поручил прекратить огонь в Украине до конца 7 января. Он объяснил это заботой о верующих и сослался на соответствующий призыв патриарха Русской православной церкви Кирилла. Предстоятель РПЦ, который ранее заявлял о необходимости «духовной мобилизации» и проповедовал, что смерть на войне против Украины «смывает все грехи», на этот раз предложил позволить верующим спокойно посетить рождественские богослужения. Российское вторжение в Украину при этом он назвал «междусобным конфликтом». 25 декабря, когда, согласно опросам, Рождество отмечало большинство украинцев, перемирия не объявляли.

Киев инициативу Кирилла отверг. Президент Украины Владимир Зеленский расценил объявление о перемирии как попытку под предлогом Рождества остановить успешное продвижение ВСУ и получить передышку для переброски подкреплений к линии фронта.