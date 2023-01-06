Калифорния осталась без электричества

Ураганный ветер и проливные дожди обрушились на американский штат Калифорния. 190 тысяч домов остались без электричества. В некоторых районах скорость ветра превышала 200 км в час. Погибли по меньшей мере два человека, в том числе ребенок, находившийся в доме, на который упало дерево.

Власти предупредили о возможности наводнений во многих городах, включая Лос-Анджелес. В международном аэропорту Сан-Франциско были отменены десятки рейсов. Губернатор Калифорнии ввел в штате режим чрезвычайной ситуации для скорейшего оказания помощи пострадавшим.