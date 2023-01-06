США ужесточают борьбу с нелегалами

Правительство США объявило о введении ряда новых мер по борьбе с нелегальной иммиграцией из Латинской Америки. Они включают ускорение депортации нелегалов, а также квоту на прием 30 тысяч человек в месяц из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы, прибывающих в США легально, сроком на два года с правом на работу, если они въезжают по приглашению и с разрешения правоохранительных органов.

Не приезжайте на границу. Оставайтесь там, где вы находитесь, и оттуда подайте заявление на законных основаниях. С сегодняшнего дня, если вы не подадите заявление в рамках законной процедуры, вы не будете иметь права на эту новую программу приема. Этот новый процесс упорядочен, безопасен, гуманен и работает Джо Байден президент США

В воскресенье Байден впервые в качестве президента отправится к южной границе. Он собирается посетить город Эль-Пасо в штате Техас, страдающий от наплыва мигрантов. А затем примет участие во встрече лидеров стран Северной Америки в Мехико, с которыми также обсудит миграционные проблемы.