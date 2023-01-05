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Украина

Франция поставит Украине танки

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 Вероника Доваль
Колесный танк AMX-10 RC
Колесный танк AMX-10 RC   -   Авторское право  FRANCOIS NASCIMBENI/AFP

Франция поставит Украине колесные танки AMX-10 RC, что сделает ее первой страной, отправившей такие боевые бронемашины западной разработки в охваченную войной страну.

Такое обещание в разговоре с Владимиром Зеленским дал французский президент Эммануэль Макрон.

Ранее несколько стран направили Украине танки советских времен. Поставки французских бронемашин станут новым этапом поддержки Киева в борьбе с российской агрессией.

В своем ночном обращении президент Зеленский подчеркнул, что украинским силам нужно еще больше военной техники, чтобы ускорить победу.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Нужно поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не отбрасывать ни одну из тех оборонительных возможностей, которые могут ускорить разгром государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца - это как раз одна из таких ключевых возможностей".

Тем временем министерство обороны РФ заявило о продолжении наступления российских сил на Донецком направлении, а также якобы успешном отражении украинских контратак на юге региона - в районе села Дорожнянка.