English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Франция

Франция обещает заплатить сенегальским стрелкам

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Сенегальские подразделения французской армии высаживаются на побережье Южной Франции, 1944
Сенегальские подразделения французской армии высаживаются на побережье Южной Франции, 1944   -   Авторское право  AP Photo, File

Правительство Франции согласилось смягчить ограничения на выплаты сенегальским стрелкам – ветеранам формирований, которые помогали колониальным войскам в Западной Африке и других регионах. До сих пор для получения пенсии от Пятой республики они должны были проводить хотя бы 6 месяцев в год на французской территории.

103-летний сенегальский стрелок Ндигу Дьейе обвинял Францию в бесчестности:

«Никто не заставлял их нанимать нас, они рекрутировали нас своевольно, не спрашивая нашего или чьего-либо ещё мнения. Каждый год мы получали пенсию, а теперь уже два года ничего нет, Франция ведёт себя нечестно».

Национальное бюро ветеранов Франции насчитывает около 40 сенегальских стрелков старше 90 лет. В министерстве по социальным вопросам обещали направить предписание для регулярных выплат как минимум 20 ветеранам, чьи досье удалось верифицировать.

Ассоциация памяти сенегальских стрелков требует от Пятой республики признать всех, кто сражался за Францию, и начислять им не только пенсию по старости, но и остальные выплаты, полагающиеся ветеранам боевых действий.