Франция обещает заплатить сенегальским стрелкам

Правительство Франции согласилось смягчить ограничения на выплаты сенегальским стрелкам – ветеранам формирований, которые помогали колониальным войскам в Западной Африке и других регионах. До сих пор для получения пенсии от Пятой республики они должны были проводить хотя бы 6 месяцев в год на французской территории.

103-летний сенегальский стрелок Ндигу Дьейе обвинял Францию в бесчестности:

«Никто не заставлял их нанимать нас, они рекрутировали нас своевольно, не спрашивая нашего или чьего-либо ещё мнения. Каждый год мы получали пенсию, а теперь уже два года ничего нет, Франция ведёт себя нечестно».

Национальное бюро ветеранов Франции насчитывает около 40 сенегальских стрелков старше 90 лет. В министерстве по социальным вопросам обещали направить предписание для регулярных выплат как минимум 20 ветеранам, чьи досье удалось верифицировать.

Ассоциация памяти сенегальских стрелков требует от Пятой республики признать всех, кто сражался за Францию, и начислять им не только пенсию по старости, но и остальные выплаты, полагающиеся ветеранам боевых действий.