Гозную реакцию зампреда СБ России Медведева вызвало весьма миролюбивое послание, которое Посольство США в РФ опубликовало на своей странице в Твиттере. В приложенном к твиту видео, в частности, говорится: "Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас."

Послание было выложено в сеть вечером в среду, 4 января. Реакция Медведева была незамедлительной: днём 5 января в его телеграм-канале появился грозный пост, в котором политик отчитал американцев за их "гадливо-иезуитский стиль" и, как посчитал Медведев, крайнюю степень лицемерия.

От критики Медведев перешёл к угрозам: он напомнил, что главным "подарком к Новому году" стал "боекомплектом ракет «Циркон», который отправился (...) к берегам стран НАТО." Как пишет ТАСС, по мнению Медведева, "выход многоцелевого фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на службу "приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России".