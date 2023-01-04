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Украина

Волонтёры помогают восстанавливать Украину

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 Андрей Позняков
Восстановительные работы волонтёров "Добробата" в Запорожской области Украины
Восстановительные работы волонтёров "Добробата" в Запорожской области Украины   -   Авторское право  Кадр из видео EBU/PBC

Волонтёры помогают восстанавливать дома, разрушенные в результате боевых действий на востоке и юге Украины. В Запорожье работает объединение строителей-добровольцев «Добробат». С конца декабря его участники разбирают завалы в селе Степное и помогают ремонтировать два жилых дома. В «Добробат» набирают через Интернет, – рассказал глава организации Андрей Разин:

«У нас есть телеграм-канал, у нас сайт, где к нам могут присоединяться люди, которые хотят принимать участие в восстановлении. Там также есть возможность оставить заявку. Те, кому нужна помощь, описывают характер разрушений, а мы уже принимаем решение, чем мы можем помочь, связываемся с ними и выезжаем на помощь».

Согласно опубликованным осенью оценкам правительства в Украине, с начала полномасштабного российского вторжения разрушены более 74 тыс. жилых домов. Больше всего – в Киевской, Донецкой и Харьковской областях. К октябрю власти смогли начать восстановление за счёт бюджета лишь 13% жилого фонда.