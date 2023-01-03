В Багдаде и Тегеране проходят акции памяти иранского генерала Касема Сулеймани

В Тегеране и Багдаде проходят акции, приуроченные ко второй годовщине гибели командующего спецназом корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и влиятельного иракского военачальника Абу Махди аль-Мухандиса. Они были убиты в районе аэропорта иракской столицы в результате авиаудара американских ВВС.

США возлагали на Сулеймани ответственность за гибель тысяч американцев, а также протестующих в Иране. Он считался наиболее влиятельным руководителей Корпуса стражей.

Аль-Мухандис входил в списки международных террористов, он был заочно осуждён за организацию нападений в Кувейте. Организаторы акции памяти в Багдаде называли обоих убитых мучениками. Пресс-секретарь иракских Сил народной мобилизации Моаяд аль-Саади напомнил, что после авиаудара США столкнулись с обвинениями в нарушении суверенитета Ирака:

«Послание, которое мы хотели бы донести сегодня, – это то, что мы недовольным всем происходящим и считаем это грубым нарушением суверенитета Ирака. Мы подчеркиваем, что политика США основана на терроре».

Участники антиправительственных выступлений в Иране в годовщину спецоперации США сожгли портреты и чучела с изображением убитого лидера стражей Исламской революции, считавшегося одной из опор аятолл.