Бразилия простилась с Пеле

В Бразилии простились с легендарным футболистом, трехкратным чемпионом мира Пеле, который скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

Кортеж с гробом Пеле проехал по улицам Сантуса в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов военной полиции и тысяч футбольных болельщиков.

Сантус – это город, где Пеле вырос и стал знаменитым. Он дебютировал за местный клуб, когда ему было всего 15 лет, и выступал за "Сантос" большую часть своей футбольной карьеры.

Почти четверть миллиона человек пришли на стадион "Вила Белмиро" в Сантусе, чтобы попрощаться с великим футболистом. Церемония длилась сутки. Свои соболезнования вдове Пеле приехал выразить президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

После смерти короля футбола власти страны объявили трехдневный траур.

Мэр Рио-де-Жанейро сообщил, что в честь Пеле будет названа одна из главных дорог, ведущих к знаменитому стадиону "Маракана".

Пеле - единственный игрок в истории футбола, выигравший вместе со сборной страны три титула чемпиона мира: в 1958, 1962 и 1970 годах. Он до сих пор остается самым молодым игроком, который когда-либо забивал на мировых первенствах. Три его рекорда, установленные на чемпионате мира в Швеции, до сих пор не побиты.