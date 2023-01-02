Две трети британцев хотели бы проведения референдума о присоединении к ЕС - опрос

Прошло почти два года с тех пор, как британский флаг был снят со всех европейских учреждений. За это время отношение поданных Соединенного Королевства к "брекситу" значительно изменилось.

Согласно опросу, проведенному газетой The Independent, 65% респондентов, хотели бы повторения референдума по вопросу о выходе из ЕС. Год назад таких было всего 55%.

По словам некоторых британцев, "брексит" стал для страны настоящим проклятием: правительственные кризисы сменяются один другим, страдает экономика. 56% опрошенных граждан убеждены, что развод с ЕС нанес экономике королевства значительный ущерб. Двенадцать месяцев назад так считали 44% респондентов.

Годами сторонники "брексита" обещали британцам процветание и лучшую жизнь после выхода страны из Евросоюза. Но оптимистичные прогнозы, во всяком случае пока, не оправдались.

Хотя большинство британцев, принявших участие в опросе, выступают за возвращение в европейскую семью, только 22% считают возможным созыв нового референдума в течение 5 лет. В случае же плебисцита, 54% опрошенных предпочли бы остаться в ЕС, тогда как ранее их было 46%.