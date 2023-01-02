Лютеранский кроссфит: священник из Швеции ведет блог о фитнесе

Утром — с Библией, вечером — с гантелями: 38-летний Оскар Арнгарден служит священником в одной из больниц шведского города Уппсала, но в Инстаграме его знают под ником crossfitpriest. На странице в соцсети, где на него подписаны больше 30 тысяч человек, лютеранский пастор регулярно публикует видео своих тренировок, фитнес-рекомендации и духовные советы.

"В Библии говорится, что тело — это храм. Мне кажется, стоит задуматься о том, как заботиться о своем храме. Потому что у нас есть только одна жизнь", — говорит Оскар Арнгарден.

Оскар Арнгарден говорит, что его страница — о физическом и духовном здоровье. С помощью Инстаграма священник пытается привлечь в церковь больше прихожан.

"Нужно найти способы сделать так, чтобы церковь и люди встречались. А где сейчас люди? В социальных сетях", — считает священник.