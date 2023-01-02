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Вьетнам

Вьетнам: спасатели пытаются поднять на поверхность мальчика, провалившегося в полую сваю

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 Euronews
Донгтхап, Вьетнам
Донгтхап, Вьетнам   -   Авторское право  AFP TV

В Донгтхапе на юге Вьетнама поисковый отряд не прекращает попытки спасти мальчика, упавшего на строительной площадке в полую бетонную сваю.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Десятилетний ребенок отправился на стройку с тремя соседями собирать металл. Неожиданно мальчик оказался в бетонной ловушке глубиной 35 метров и диаметром всего 25 сантиметров. О состоянии ребенка на данный момент ничего неизвестно.