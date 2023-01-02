Император Японии лично поздравил подданных с Новым годом

Император Японии лично поздравил подданных с Новым годомКомментарии
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Император Нарухито лично поздравил жителей Японии с Новым годом впервые за последние три года На балконе императорского дворца в центре Токио Нарухито встретил пришедших в сопровождении императрицы Масако и дочери принцессы Айко.
Число посетителей ограничено из-за распространения коронавируса и возможность получить добрые пожелания от императора была разыграна в лотерею.
В течение дня приветствовать императора смогли 9600 человек, которые приходили на территорию дворца группами.
Нарухито вступил на престол в 2019 год после отречения своего отца императора Акихито.
В 2020 году к дворцу пришли более 68 тысяч человек, в разгар пандемии император поздравлял поданных в специальном видеообращении.