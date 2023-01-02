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Япония

Император Японии лично поздравил подданных с Новым годом

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 Ирина Шелудкова
Члены императорской семьи на балконе приветствуют подданных.
Члены императорской семьи на балконе приветствуют подданных.   -   Авторское право  Tomohiro Ohsumi/2023 Getty Images

Император Нарухито лично поздравил жителей Японии с Новым годом впервые за последние три года  На балконе императорского дворца в центре Токио Нарухито встретил пришедших в сопровождении императрицы Масако и дочери принцессы Айко. 

Число посетителей ограничено из-за распространения коронавируса и возможность получить добрые пожелания от императора была разыграна в лотерею.

В течение дня приветствовать императора смогли 9600 человек, которые приходили на территорию дворца группами. 

Нарухито вступил на престол в 2019 год после отречения своего отца императора Акихито. 

В 2020 году к дворцу пришли более 68 тысяч человек, в разгар пандемии император поздравлял поданных в специальном видеообращении.