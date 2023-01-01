Певица Анита Пойнтер скончалась на 75-ом году жизни

Певица Анита Пойнтер скончалась на 75-ом году жизниКомментарии
Euronews
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Ушла из жизни американская певица Анита Пойнтер. Обладательница "Грэмми", одна из основателей поп-группы The Pointer Sisters скончалась в возрасте 74 лет.
"Она героически сражалась с раком и умерла в окружении семьи", - сказал журналистам агент певицы Роджер Нил.
Пойнтер родилась в Окленде 23 января 1948 года. В 1969 году она и ее младшие сестры Бонни, Джун и Рут сформировали группу The Pointer Sisters. Всего сестры Пойнтер за свою карьеру выиграли три премии "Грэмми".