Певица Анита Пойнтер скончалась на 75-ом году жизни

Ушла из жизни американская певица Анита Пойнтер. Обладательница "Грэмми", одна из основателей поп-группы The Pointer Sisters скончалась в возрасте 74 лет.

"Она героически сражалась с раком и умерла в окружении семьи", - сказал журналистам агент певицы Роджер Нил.

Пойнтер родилась в Окленде 23 января 1948 года. В 1969 году она и ее младшие сестры Бонни, Джун и Рут сформировали группу The Pointer Sisters. Всего сестры Пойнтер за свою карьеру выиграли три премии "Грэмми".