Исторический день для Европы: Хорватия перешла на евро и вступила в Шенгенскую зону

"Историческим днем для Европы" назвала это 1 января Урсула фон дер Ляйен: в первый день наступившего года Хорватия стала 20-й страной еврозоны и 27-ым государством входящим в Шенгенскую зону. По этому случаю в словенском Обрежье, в нескольких километрах от хорватской столицы, прошла пресс-конференция президента Словении, премьер-министра Хорватии и главы Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Следующее поколение хорватов вырастет в Шенгене. Они смогут свободно путешествовать, бизнесу не будут мешать проверки, а беспрепятственное передвижение принесет ощутимую пользу людям, живущим в приграничной зоне, работающим за границей, или имеющим семьи по обе стороны границы".

Для граждан стран Шенгенской зоны отменен визовый контроль на внутренних границах, между государствами действуют договоренности о проведении единой визовой и иммиграционной политики, о единых нормах охраны внешних границ.

Адам Мадьяр, Euronews: "Протяженность границы между Словенией и Хорватией составляет 670 километров. Пресс-конференция прошла в самом оживленном ее пункте, примерно в 10 километрах от Загреба. В 2019 году, перед пандемией, на пограничных переходах между двумя странами было зарегистрировано 29 миллионов человек".