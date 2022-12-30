Путин и Си поговорили о "новой эре двусторонних отношений"Комментарии
Лидеры России и КНР говорили об углублении стратегических связей своих стран на встрече в конце года, которая транслировалась по российскому государственному телевидению. В условиях международной изоляции и санкций в связи с вторжением России в Украину президент Владимир Путин все чаще обращается за поддержкой к Поднебесной. Это касается в первую очередь военного сотрудничества.
Путин пригласил председателя Си посетить Москву в следующем году. Со своей стороны, китайский лидер говорит о новой эре двусторонних отношений.
Россия и Китай недавно провели совместные военно-морские учения, но Пекин не предоставил никакой военной помощи для войны Кремля в Украине. Китай частично вторит путинской антизападной риторике, но аналитики отмечают, что в ПОднебесной стараются избежать таких ситуаций, когода страна окажется втянутой в любые международные санкции, введённые для тех, кто поддерживает российское вторжение словом и делом.