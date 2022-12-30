Путин и Си поговорили о "новой эре двусторонних отношений"

Лидеры России и КНР говорили об углублении стратегических связей своих стран на встрече в конце года, которая транслировалась по российскому государственному телевидению. В условиях международной изоляции и санкций в связи с вторжением России в Украину президент Владимир Путин все чаще обращается за поддержкой к Поднебесной. Это касается в первую очередь военного сотрудничества.

Особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества и наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Мы нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая Владимир Путин президент РФ

Путин пригласил председателя Си посетить Москву в следующем году. Со своей стороны, китайский лидер говорит о новой эре двусторонних отношений.

Под нашим совместным руководством китайско-российское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие в новую эпоху демонстрируют зрелость и стрессоустойчивость. Внутренний потенциал и особые ценности двустороннего сотрудничества всё больше дают о себе знать. Устойчиво реализуется целый ряд совместных проектов в приоритетных областях Си Цзиньпин председатель КНР

Россия и Китай недавно провели совместные военно-морские учения, но Пекин не предоставил никакой военной помощи для войны Кремля в Украине. Китай частично вторит путинской антизападной риторике, но аналитики отмечают, что в ПОднебесной стараются избежать таких ситуаций, когода страна окажется втянутой в любые международные санкции, введённые для тех, кто поддерживает российское вторжение словом и делом.