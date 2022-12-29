Венесуэла: Мадуро как подарок на Рождество

Это Супер Биготе - персонаж супергерой, созданный в Венесуэле по образу и подобию президента Николаса Мадуро. Уже около года по гостелевидению идёт анимационный сериал, в котором Супер Биготе сражается со злодеем, похожим на Дональда Трмапа, который пытается посеять хаос на планете со своей базы в далёком особняке, напоминающем Белый дом.

Социалистическое правительство Венесуэлы ежегодно раздает беднейшим детям страны тысячи рождественских подарков, в том числе велосипедов, кукол Барби и пластмассовых грузовиков, привезенных из Китая. На этот раз в этот список внесён и Супер Биготе. Власти отрицают, что тут замешана политика.

Роза Родригес, советник по водным ресурсам:

"Для меня это не кампания. Для меня раздача игрушек - гуманитарный жест по отношению к детям и сообществу, чтобы они знали, что не все, о чём говорится, правда. Они должны знать всё, что мы переживаем, и плохое, и хорошее. Для меня это не реклама, это не политика. Я очень счастлива и с гордостью принимаю это".

Но с этим не согласны многие учителя и лидеры оппозиции. Рождественскую раздачу таких кукол они назвали безвкусной попыткой внушить детям идеологию в то время, как страна никак не может оправиться от многолетнего экономического спада, нехватки продовольствия и гиперинфляции, процветающих во время правления Мадуро.

"Прежде всего я считаю это неуважением к нашим детям, потому что для меня эти куклы представляют собой посвящение наших детей в культ личности Мадуро. Свежий детский ум ещё не знает, как отличить хорошее от плохого. Детям начинает нравиться кукла, а мы хорошо знаем, что представляют собой люди, которые управляют государством", — говорит Белкис Боливар, член профсоюза учителей. Она считает эти игрушки напрасной тратой денег, которые было бы лучше потратить на повышение благосостояния людей. Во многих местах игрушки были розданы детям, живущим в муниципальных комплексах, где нет водопровода, и жители зависят от поставок водовозов.