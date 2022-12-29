"Бредовая идея": Москва отвергла предложение Киева о проведении мирной конференции при поддержке ООН

Москва отреагировала на планы Киева провести саммит о мире на площадке Организации Объединенных Наций в течение ближайших двух месяцев с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в качестве посредника.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба при этом отметил, что Россия сможет принять в нем участие только после трибунала по военным преступлениям. В российском МИД назвали предложение Киева "бредовой идеей".

"Они уже договорились и довластвовались до такого состояния, что придумывают очередные сумасбродные идеи, облекают их в какую-то международно-правовую форму, но смысл один - как бы сделать так, чтобы себя сохранить, не признав очевидного. Мы расцениваем подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается в последнее время представить киевский режим в образе теперь уже миротворца", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Cозвать специальный саммит по реализации украинской формулы мира предложил президент Украины Владимир Зеленский. Формула заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

В ООН согласны провести мирную конференцию, но при условии, что все стороны конфликта одобрят эту идею.