Кнессет поддержал правительство Нетаньяху

Кнессет поддержал правительство НетаньяхуКомментарии
Парламент Израиля выразил доверие правительству, сформированному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху. За проголосовали 63 депутата кнессета из 120, против — 54.
Нетаньяху принял присягу в качестве премьер-министра страны. Это его шестой срок на посту главы правительства.
"Наша первая задача: не допустить того, чтобы Иран создал атомную бомбу, которой будет угрожать нам и всему миру", - сказал Нетаньяху с трибуны.
Депутаты от оппозиции мешали Нетаньяху выступать, выкрикивая слова "Слабак!" и "Позор!" в его адрес.
У нового израильского правительства, помимо решения иранской проблемы, есть и другие долгосрочные цели: развитие национальной инфраструктуры, продление "Соглашений Авраама" с арабскими странами, а также расширение и укрепление поселений на Западном берегу Иордана и Голанских высотах.
В четверг у здания парламента прошла многочисленная акция протеста противников нового правительства Нетаньяху.
Партия "Ликуд" одержала победу на внеочередных выборах в кнессет в ноябре. Это был пятые по счету выборы в Израиле за последние три с половиной года.