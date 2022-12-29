COVID-19: ЕС обсуждает меры в отношении Китая в связи с новой волной заболеваемости в этой стране

Евросоюз обсуждает "скоординированные меры" в отношении Китая в связи с волной заболеваемости Covid-19 в этой стране.

В начале декабря Пекин отказался от политики "нулевой терпимости" к ковиду, а позже принял решение об открытии границ с 8 января. Власти КНР также отменяют обязательный карантин для прибывающих в страну.

В Брюсселе обеспокоены отсутствием достоверной информации о числе заболевших в Китае.

США, Индия, и Япония уже объявили, что вводят обязательное тестирование для всех приезжающих из КНР из-за опасений появления новых разновидностей коронавируса.

В ЕС первой об обязательном тестировании сообщила Италия. Итальянская пресса пишет, что 26 декабря коронавирус выявили более чем у половины пассажиров двух авиарейсов, прибывших в Милан из КНР.

Рим призывает и других членов Евросоюза ужесточить контроль, несмотря на заверения китайских официальных лиц, что они будут уведомлять о появлении новых опасных штаммов.