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мир

Верховный суд США запретил отменять закон о немедленной высылке нелегальных мигрантов

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 Вероника Доваль
Мигранты на американо-мексиканской границе
Мигранты на американо-мексиканской границе   -   Авторское право  AFP

Верховный суд США выступил в защиту закона о немедленной высылке мигрантов, отказавшись отменить введенное при администрации Дональда Трампа положение, принятое.в начале пандемии.

Программа, известная как Раздел 42, была запущена в марте 2020 года и позволяла американским властям быстро высылать нелегалов, задержанных на границе США и Мексики, где был высок риск заболевания коронавирусом.

Срок ее действия истекал в конце декабря, поэтому в последнее время к американо-мексиканской границе стали стекаться десятки тысяч мигрантов.

Элиас Родригес, директор организации HOPE: "Многие люди, которые сейчас приезжают, будут пытаться нелегально перейти границу. Я думаю, что это будет скорее миграция через горы, по тропам, по тем местам, где есть возможность перейти".

"У нас пока нет никакой конкретной информации, мы ждем, что в эти часы что-то произойдет, и у нас будет время для нелегального перехода", - надеется эта девушка.

"Из-за новостей, которые мы получаем прямо сейчас, наши надежды рушатся, но вера всегда остается и мы полагаемся на Бога", - говорит эта мигрантка из Венесуэлы.

Между тем, количество заявок на получение убежища в США, находящихся на рассмотрении, достигло рекордных 1,6 миллиона, показав семикратный рост за 10 лет с 2012 года.