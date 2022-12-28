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Турция

Запасов газа в Чёрном море хватит Турции более чем на 30 лет

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 Euronews
Турецкое буровое судно Fatih, обнаружившее новое месторождение газа
Турецкое буровое судно Fatih, обнаружившее новое месторождение газа   -   Авторское право  Emrah Gurel/AP

Запасов газа на черноморских месторождениях хватит для покрытия потребностей населения Турции более чем на 30 лет. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на власти.

Ранее Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что зарубежные эксперты подтвердили открытие в Черном море нового месторождения с запасами 58 млрд кубометров газа. Оно было обнаружено на глубине 3 км во время бурения скважины "Чайджума-1".

Теперь общие запасы голубого топлива в турецких территориальных водах оцениваются в 710 млрд кубометров.

Турция в последние годы открыла на своем шельфе несколько месторождений. Самым крупным все же считается Сакарья, запасы которого превышают 400 млрд кубометров.