От гидропоники до памятников утраченной эпохи

Очередной выпуск программы "Катар 365", выходящий из культурной деревни Катара, включает еще несколько наших лучших сюжетов этого года.

Мы познакомились с местной сельскохозяйственной промышленностью, встретились с некоторыми женщинами-геймчейнджерами Дохи в спорте и кулинарии. И узнали, как Катар сохраняет свою культуру и традиции.

Вперед, к продовольственной самодостаточности

Катар ставит амбициозные цели по самообеспечению продовольствием к 2023 году, в соответствии со своей национальной дорожной картой-2030. И за последние 12 месяцев мы узнали о фермах, помогающих стране достичь поставленной цели и работающих в разных сферах - от разведения медоносных пчел до гидропоники.

На ферме Оум-Гарн живут тысячи пчел. Пчеловод Арафат Хусейн работает с медоносными пчелами с самого детства. Он настолько к ним привык, что даже не использует перчатки.

Арафат Хуссейн, главный пчеловод фермы Оум-Гарн: "Возможно, я один из первых, кто стал производить в Катаре пыльцу, маточное молочко, прополис и продукты из него. Пчелы учат работать, учат жертвовать собой и учат искренности в работе. Пчелы - прекрасные насекомые, и моя любовь к ним огромна".

Он показал нам ячейки, в которых содержатся сотни рабочих пчел и одна матка. Фермы по всему Катару в последнее время увеличили производство меда. Но здесь нет настоящей зимы - восемь месяцев лета и всего четыре месяца весны, так что климат в Катаре довольно сложный для выращивания сельскохозяйственных культур. Поэтому некоторые фермы обращаются к уникальным методам для создания устойчивой среды.

Когда аквакультура встречается с гидропоникой, получается так называемая "аквапоника". Бактерии помогают расщеплять выделения рыб в этих резервуарах. Затем они используются для удобрения растений, которые поглощают дополнительный азот, возвращая очищенную воду обратно в резервуары.

Эта концепция реализована в катарском супермаркете для внедрения вертикального земледелия с использованием светодиодного освещения. Технология позволяет выращивать листовые растения, включая травы, а также дыни и помидоры.

Это не единственный способ фермерских хозяйств мыслить нестандартно. Другие привлекают туристов и местных жителей своим комплексным подходом. Это Хинат Сальма. Место, созданное для того, чтобы отключиться от напряженного графика и воссоединиться с более простым существованием.

В центре, пропагандирующем пермакультуру, самодостаточное и устойчивое выращивание, мы узнали о том, как здесь проводятся семинары, направленные на повышение умственной концентрации.

Сумия Масмуди, дизайнер пермакультуры: "Люди сами собирают себе пищу. Таким образом, мы привносим больше осознанности в ее выращивание, мы сливаемся со стихиями, с красотой. Происходит полное погружение, обостряются наши чувства, запахи. Когда мы прикасаемся к природному материалу, это возвращает нас к нашей природе".

Будь то привлечение посетителей к изучению устойчивого образа жизни, распространение меда местного производства или использование инновационных методов ведения сельского хозяйства, очевидно, что эта страна предпринимает множество шагов для достижения продовольственной самодостаточности.

Удивительные катарские женщины

В 2022 году мы также встретили несколько удивительных катарских женщин, занимающих ведущие позиции в своих областях. От шеф-поваров до пилотов - вспомним несколько самых ярких из них.

В самом сердце Сук Вакиф, одного из традиционных рынков Катара, расположилась оживленная местная закусочная, которой управляет маленькая женщина с большой мечтой.

Шамс Аль Кассаби, владелица закусочной "Шай Аль Шомус": "В 2004 году я позвонила в Сук Вакиф и сказала, что я - Шамс и продаю специи. Они сказали: "Приходите, мы вас давно ждали".

Шамс Аль Кассаби - мать пятерых детей и первая женщина, открывшая свой бизнес на рынке.

Шамс Аль Кассаби, владелица закусочной "Шай Аль Шомус": "Два месяца никто не знал о "Шай Аль Шомус". Я много работала, день и ночь, я изобрела и усовершенствовала несколько традиционных катарских рецептов. Я использую только рецепты моих предков и готовлю только те блюда, которые связаны с нашим наследием".

Кулинария, стендовая стрельба, гребля: в этом году мы встретились со многими женщинами, идущими по пути прогресса. Рима аш-Шаршани начала заниматься стрельбой по тарелочкам, когда ей было всего 15 лет. Сейчас ей 20, она бронзовый призер Кубка мира. Рима входит в состав национальной сборной Катара и ставит перед собой высокие цели.

Рима аш-Шаршани, призер Кубка мира по стендовой стрельбе: "Я хочу попасть на Олимпийские игры, пройти квалификацию, получить золотую медаль, гордиться собой за то, что выбрала этот вид спорта, хочу, чтобы моя семья гордилась мной, моей страной".

Рима Аль-Кутаири устремила свой взор в небо. Она стала первой катарской женщиной, управляющей сверхлегким самолетом.

Рима Аль-Кутаири, пилот: "В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как я начала летать. 10 лет назад я совершила свой первый одиночный полет на таком самолете. И фактически это было здесь, в Катаре. Но потом я решила получить международную лицензию, поэтому я отправилась в Великобританию и поступила в одну из лучших школ, чтобы получить лицензию за четыре недели. Это был интенсивный курс, так что было очень трудно, некого было спросить, потому что никто в Катаре не делал этого раньше, так что было довольно трудно, но я наслаждалась всем процессом".

Рима также пробовала летать на микросамолете с лыжами в горах, взлетая с высоты в 2,5 тысячи метров. Она говорит, что такие полеты идеально подходят для тех, кто хочет почувствовать спокойствие неба, но также и для тех, кто предпочитает адреналин.

Рима Аль-Кутаири, пилот: "Когда бы я ни шла по земле, я всегда смотрю вверх и мечтаю оказаться там, чтобы увидеть вид сверху. Что мне действительно нравится в воздушном спорте, так это то, что он действительно соединяет тебя с миром, потому что многие люди по всему миру начинают узнавать о тебе и твоей культуре. Как будто мы узнаем друг друга".

Широко распространены в Катаре и водные виды спорта. Для Талы Абуджбара это родная стихия. Она стала первой катарской женщиной, участвовавшей в соревнованиях по гребле на Олимпийских играх 2020 года в Японии, заняв высокое место в женской одиночке.

Тала Абуджбара, гребчиха: "Найдите тех людей, которые поддерживают вас и прикрывают вашу спину, и держитесь за них очень крепко, потому что это трудный путь, здесь много взлетов и падений, и именно эти люди будут рядом, чтобы подхватить вас, когда вы упадете. Если есть кто-то, кто сейчас нас слушает и чувствует, что в его жизни еще нет такого человека, вы можете подумать обо мне. Я, Тала, нахожусь здесь, в маленьком уголке мира, в Катаре. Я здесь и болею за вас. Надеюсь, что вы сможете достичь всего, к чему стремитесь".

Культурный центр региона

В этом году мы узнали все о роли Катара как культурного центра региона. Здесь много современных музеев и произведений искусства, но особое внимание уделяется сохранению традиционного наследия.

Сразу по прибытии в Доху здесь можно увидеть произведения искусства. Предметы паблик-арта в классических местах, таких как Национальный музей, оживляют историю страны.

Сара Фориам Лоулер, Катарские музеи, отдел паблик-арта: "Я думаю, что для Катара и искусства это отличный способ стимулировать диалог. Это отличный способ активизировать разные части и районы города, в которых, возможно, не всегда представлено искусство. Где вы привносите его и позволяете людям легко вступать с ним в контакт".

Будь то в метро, на кольцевой развязке или посреди пустыни, произведения общественного искусства здесь - часть повседневной жизни. Как и знаменитые лодки для ловли жемчуга, известные как доу. В 19 веке добыча жемчуга была большим бизнесом в Катаре. Фактически, вплоть до 1940-х годов торговля жемчугом составляла большую часть экономики страны, в ней было занято почти 50% населения. Сегодня многие рыбаки по-прежнему придерживаются давно устоявшихся обычаев.

Бывший продавец жемчуга Ибрагим Абдулла согласился встретиться с нами на борту доу, чтобы объяснить, как жемчуг отделяют, сортируют и оценивают.

Ибрагим Абдулла, бывший продавец жемчуга: "Продавец жемчуга отделяет жемчужины, собирает их, разделяет на большие и маленькие и проверяет, все ли они в хорошей форме. Он поднимает их вот так, чтобы проверить, нет ли царапин. Наши глаза не видят этих царапин".

Ныряние за жемчугом больше не является основным источником дохода. Но очевидно, что океан, рыбалка и, конечно, сами лодки доу по-прежнему занимают особое место в культуре Катара.

Эз-Зубара - крупнейший археологический участок Катара и первый катарский объект, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из наиболее хорошо сохранившихся примеров традиционного города ловцов жемчуга, Эз-Зубара привлекает множество посетителей, желающих познакомиться с историей этого прибрежного региона. Профессор Ферхан Сакал и его коллеги наносят это место на карту для создания новых маршрутов для посетителей.

Ферхан Сакал, Музеи Катара, руководитель отдела раскопок и управления объектами: "Археология - это инструмент, позволяющий понять людей, живших в Катаре, понять, как они жили, что ели, какова была цель, почему они находились в этом районе и как они были связаны между собой в Персидском заливе и за его пределами".

Город был региональным центром торговли жемчугом, но в 20 веке был окончательно заброшен, а затем стал тем, чем является сегодня: важным археологическим памятником утраченной эпохи.

От современных произведений общественного искусства до исторических доу и древних фортов - Катар по-прежнему открывает много возможностей для знакомства с культурой страны.