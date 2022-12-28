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США

Джо Байден отправился в тёплые края

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 Euronews
Байден отправляется в отпуск на остров Санта-Крус
Байден отправляется в отпуск на остров Санта-Крус   -   Авторское право  Andrew Harnik/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Джо Байден отправился в отпуск. Президент, его супруга, первая леди Джилл Байден, и внуки Натали и Роберт решили отдохнуть на острове Санта-Крус, одном из трех островов, составляющих территорию США в Карибском бассейне. Другие два — Сент-Томас и Сент-Джон.

Санта-Крус — излюбленное место отдыха Байдена еще со времен его вице-президентства. Два последних года из-за пандемии он проводил праздники в своем доме в Делавэре.

В качестве главы государства это его первый визит на американские Виргинские острова. Вернуться в Вашингтон Байдены планируют 2 января.