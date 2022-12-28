Джо Байден отправился в тёплые края

Джо Байден отправился в отпуск. Президент, его супруга, первая леди Джилл Байден, и внуки Натали и Роберт решили отдохнуть на острове Санта-Крус, одном из трех островов, составляющих территорию США в Карибском бассейне. Другие два — Сент-Томас и Сент-Джон.

Санта-Крус — излюбленное место отдыха Байдена еще со времен его вице-президентства. Два последних года из-за пандемии он проводил праздники в своем доме в Делавэре.

В качестве главы государства это его первый визит на американские Виргинские острова. Вернуться в Вашингтон Байдены планируют 2 января.