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Украина

Война в Украине: 590 ударов по Запорожью

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 Михаил Саленков
Здание разрушенной школы в с.Лежине Запорожской области
Здание разрушенной школы в с.Лежине Запорожской области   -   Авторское право  screenshot

Российская армия нанесла 590 ударов по Запорожью за последние семь дней, более 50 – за минувшие сутки, сообщил глава областной администрации Александр Старух. Разрушены свыше 150 объектов, среди которых школа. В здание сельской школы попали две ракеты. В минобороны РФ не комментировали удар по учебному заведению.

Ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута в Донецкой области. Под Торецком, который расположен в 30 километрах от Бахмута, украинские военнослужащие запасают дрова для военно-полевых госпиталей, в которых оказывают помощь раненым.

Министерство обороны России сообщает об "успешных наступательных действиях" на Донецком направлении. По данным Генштаба ВСУ, россияне несут серьезные потери на Бахмутском и Лиманском направлениях. Потери личного состава ВС РФ за сутки составили, по подсчетам украинской стороны, 620 человек.

Российское минобороны публикует кадры подготовки к празднованию нового года "на передовых рубежах". Согласно сообщению, военнослужащих приехали поздравить артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Где проходили концерты не уточняется.

Война в Украине продолжается 307 дней.