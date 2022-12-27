Рохинджа: спасение в Индонезии

Лодка со 185 рохинджа из Мьянмы прибыла в индонезийскую провинцию Ачех после нескольких недель дрейфа в море. Среди беженцев 32 ребенка. Люди сильно ослаблены из-за обезвоживания и истощены. Им оказывается неотложная медицинская помощь. По словам спасенных, по крайней мере 20 человек, находившихся на борту, погибли. Их тела были брошены в море. Лодка следовала из Кокс-Базара в Бангладеш, где около 1 миллиона членов мусульманского меньшинства рохинджа без гражданства живут в лагерях беженцев после бегства из Мьянмы. .

В воскресенье в провинцию Ачех прибыло судно с 58 беженцами.