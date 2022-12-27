Война в Украине: перспективы мирных переговоров

Министр иностранных дел Украины призвал ООН взять на себя инициативу в проведении мирных переговоров, чтобы положить конец войне в его стране. В интервью агентству Associated Press Дмитрий Кулеба сказал, что украинские власти хотели бы, чтобы площадкой для мирного саммита стала штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:"Мы нацелены на конец февраля, когда война вступит или, как ожидается, вступит в свой второй год. Мы считаем, что лучшей площадкой для проведения этого саммита могла бы быть Организация Объединенных Наций, потому что речь не идет о том, чтобы сделать одолжение какой-то стране, речь идет о привлечении всех сторон".

Предварительным условием для начала переговоров, по словам Кулебы, станет полное восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым.

Дмитрий Кулеба:"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы следующий год стал годом украинской победы. И эта победа подразумевает полное восстановление территориальной целостности Украины. Мы не будем вести переговоры ни об одном квадратном метре, сантиметре или дюйме нашей земли. Это выходит за рамки переговоров".

Отвечая на вопрос о приглашении на саммит России, Кулеба сказал, что такой шаг возможен только после проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что продолжительность конфликта в Украине зависит от Киева и Вашингтона, которые в любой момент могут прекратить бессмысленное, по его словам, сопротивление.

Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, — врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России Сергей Лавров министр иностранных дел России

В Москве продолжают заявлять, что приложат все усилия для достижения изначально поставленных целей военной операции в Украине. А недавние манёвры в Беларуси вызвали опасения нового наступления с севера.