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Италия

"Викингу" разрешили зайти в итальянский порт

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 Euronews
Мигранты на борту Ocean Viking
Мигранты на борту Ocean Viking   -   Авторское право  Vincenzo Circosta/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Власти Италии разрешила судну "Оушен Викинг" высадить мигрантов в порту Равенны, на северо-востоке страны. Корабль немецкой НПО накануне спас в Средиземном море у берегов Ливии 113 нелегалов, в том числе 23 женщины и 30 детей без сопровождения. В начале ноября Рим отказал "Викингу" в праве причаливать, тогда мигрантов согласились принять во Франции.

Сейчас итальянское правительство обсуждает пакет мер, которые жёстко ограничили бы деятельность НПО, спасающих мигрантов на море. В случае нарушения Рим может оставить за собой право налагать на неправительственные организации крупные штрафы и даже конфисковывать суда. Законопроект может быть одобрен уже в самом начале следующего года или даже раньше.

Италия, на которую оказывается колоссальное миграционное давление, неоднократно предлагала принять регулирующие документы как на национальном, так и на общеевропейском уровне.

С начала этого года в Италию морем прибыли более 100 тысяч нелегалов — на 40 тысяч больше, чем в прошлом году.