"Викингу" разрешили зайти в итальянский порт

Власти Италии разрешила судну "Оушен Викинг" высадить мигрантов в порту Равенны, на северо-востоке страны. Корабль немецкой НПО накануне спас в Средиземном море у берегов Ливии 113 нелегалов, в том числе 23 женщины и 30 детей без сопровождения. В начале ноября Рим отказал "Викингу" в праве причаливать, тогда мигрантов согласились принять во Франции.

Сейчас итальянское правительство обсуждает пакет мер, которые жёстко ограничили бы деятельность НПО, спасающих мигрантов на море. В случае нарушения Рим может оставить за собой право налагать на неправительственные организации крупные штрафы и даже конфисковывать суда. Законопроект может быть одобрен уже в самом начале следующего года или даже раньше.

Италия, на которую оказывается колоссальное миграционное давление, неоднократно предлагала принять регулирующие документы как на национальном, так и на общеевропейском уровне.

С начала этого года в Италию морем прибыли более 100 тысяч нелегалов — на 40 тысяч больше, чем в прошлом году.