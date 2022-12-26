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Филиппины

Филиппины: наводнения на Рождество

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 Alexander Kazakevich
Спасатели проводят эвакуацию из затопленного района в городе Озамиз, провинция Западный Мисамис, 25 декабря 2022 года.
Спасатели проводят эвакуацию из затопленного района в городе Озамиз, провинция Западный Мисамис, 25 декабря 2022 года.   -   Авторское право  AFP PHOTO / PHILIPPINE COAST GUARD

По меньшей мере восемь человек погибли, 19 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в южных и восточных провинциях Филиппин. Об этом сообщили представители гражданской обороны островного государства. В спасательной операции принимает участие береговая охрана.

Разгул стихии совпал с празднованиями Рождества, многие филиппинцы находились в общественных местах или направлялись к родственникам.

По сообщению министерства социального обеспечения, почти 46 тысяч человек нашли убежище в эвакуационных центрах.

Согласно учёным, Филиппины входят в число стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. На архипелаге из более чем 7 600 островов, в среднем бывает 20 тропических штормов в год.