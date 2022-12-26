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Австралия

В Австралии стартовала престижная регата Сидней-Хобарт

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 Euronews
На дистанцию вышли 109 участников
На дистанцию вышли 109 участников   -   Авторское право  Carlo Borlenghi/ROLEX via AP

Одна из наиболее престижных и сложных парусных гонок в мире, регата Сидней-Хобарт стартовала в понедельник в Австралии.

На дистанциию длиной в 628 морских миль вышли 109 участников, но основная борьба за победу в абсолютном зачете развернется между супермакси-яхтами.

Главный фаворит, яхта Andoo Comanche получила на старте штрафной маневр, но быстро нагнала и обошла своих основных соперников — парусники LawConnect, Wild Oats и действующего чемпиона Black Jack. После первых полутора часов четыре лидирующие яхты разделяли 9 морских миль.

По прогнозам, австралийская супермакси-яхта может побить собственный рекорд гонки, который был установлен в 2017 году и составляет сутки, 9 часов, 15 минут и 24 секунды.