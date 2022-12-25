Скончался бывший глава МИД Италии Франко Фраттини

В Риме в возрасте 65 лет скончался бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини

Фраттини был главой ведомства в правительстве Сильвио Берлускони с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2011 год.

С 2004 по 2008 год Фраттини был еврокомиссаром по вопросам юстиции и заместителем председателя Еврокомиссии.

В 2018 году он был назначен спецпредставителем Италии в ОБСЕ по непризнанному Приднестровью.

В 1990-е годы Фраттини занимал министерские посты в кабмине Ламберто Дини.

С начала января он находился на посту председателя Госсовета Италии.