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мир

Скончался бывший глава МИД Италии Франко Фраттини

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 Euronews
С начала января Фраттини находился на посту председателя Госсовета Италии.
С начала января Фраттини находился на посту председателя Госсовета Италии.   -   Авторское право  Gero Breloer/AP

В Риме в возрасте 65 лет скончался бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини

Фраттини был главой ведомства в правительстве Сильвио Берлускони с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2011 год.

С 2004 по 2008 год Фраттини был еврокомиссаром по вопросам юстиции и заместителем председателя Еврокомиссии.

В 2018 году он был назначен спецпредставителем Италии в ОБСЕ по непризнанному Приднестровью.

В 1990-е годы Фраттини занимал министерские посты в кабмине Ламберто Дини. 

С начала января он находился на посту председателя Госсовета Италии.