Рождественские мессы в Ватикане и Вифлееме

Католики и протестанты отмечают один главных христианских праздников — Рождество.

На торжественной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане собрались семь тысяч верующих, еще около трех тысяч присутствовали на площади.

Папа римский Франциск во время проповеди напомнил о детях, "поглощенных войной, бедностью и несправедливостью".

В Вифлееме, который по преданию считается местом рождения Иисуса Христоса, верующие собрались на Ясельной площади и в Храме Рождества Христова.

После двух лет ковидных ограничений в город на рождественские праздники вернулись иностранные туристы, все гостиничные номера заняты гостями. Ожидается, что Вифлеем посетят не менее 120 тысяч паломников.