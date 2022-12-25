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Китай

Covid-19 в Китае: больницы и морги переполнены

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 Михаил Саленков
Больница в Китае, где лечатся заболевшие Covid-19
Больница в Китае, где лечатся заболевшие Covid-19   -   Авторское право  AP

После отмены политики "нулевого ковида" Китай столкнулся с резким всплеском заболеваемости и уже не в состоянии сдержать стремительное распространение вируса.

В Шанхае и его окрестностях открыто около 3 000 консультационных центров, где люди могут получить рекомендации по лечению, а также жаропонижающие и обезболивающие лекарства.

Это сделано для того, чтобы успокоить людей, и показать, что власти настроены решать проблемы более мягко, в отличие от прежних лет. В то же время сообщается, что в стране переполнены больницы и морги, при этом реальные цифры заболевших и умерших - неизвестны.

AP
Для заболевших ковидом в больницах не хватает мест в палатах. Бочжоу, провинция АньхойAP

Только в Пекине, по сообщениям местных СМИ, половина жителей переболела ковидом в декабре.

Власти десятимиллионного Циндао заявили, что в городе ежедневно регистрируется около полумиллиона новых случаев.

Национальная комиссия здравоохранения Китая с воскресенья перестала публиковать ежедневные данные о заболеваемости из-за сомнений в их надежности. Так например, по данным на 23 декабря в целом по КНР, в соответствии с официальной информацией, зарегистрировано 4103 новых заболевших. Такое расхождение в цифрах указывает на неточность правительственных данных и огромные проблемы, с которыми столкнулся Китай после ослабления политики в отношении Covid-19.