Лесной пожар в Чили: двое погибших, 30 пострадавших

Лесной пожар в Чили: двое погибших, 30 пострадавшихКомментарии
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По меньшей мере два человека погибли в результате лесного пожара, охватившего курортный город Винья-дель-Мар в Чили. Еще 30 человек получили ожоги и травмы. Около 130 домов оказались полностью разрушены.
Возгорание произошло в четверг в холмистом районе города. Из-за сильных порывов ветра скоростью до 50 км/ч огонь быстро распространился и охватил территорию размером примерно в 125 гектаров. Жителей нескольких районов пришлось эвакуировать.
Президент Чили Габриэль Борич ввел в стране чрезвычайное положение.