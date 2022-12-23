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Украина

Зеленский вернулся в Киев, Путин посетил Тулу

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 Euronews
Краматорск второй раз за два дня подвергся российскому ракетному обстрелу, лекабрь 2022 г.
Краматорск второй раз за два дня подвергся российскому ракетному обстрелу, лекабрь 2022 г.   -   Авторское право  Libkos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Краматорск в Донецкой области - второй раз за последние два дня - подвергся российскому ракетному обстрелу, сообщили украинские власти.

Пострадавших нет, в результате взрыва повреждены 12 многоквартирных и три частных дома. В пятницу жители некоторых их них ликвидировали последствия обстрелов.

Между тем президент Украины вернулся в Киев из первой с начала российского вторжения зарубежной поездки. Он обратился к соотечественникам с коротким видео, записанном в кабинете, где пожелал им "доброго утра" и заверил, что Украина "победит".

Российский президент в ходе рабочей поездки в Тульскую область посетил Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова и вместе с губернатором Алексеем Дюминым осмотрел цеха сборки тяжелой и легкой бронетехники.

Комментируя мирный план, который президент Украины, по данным СМИ, обсуждал в Вашингтоне, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что он не учитывает "нынешних реалий, которые на сегодняшний день сложились и которые невозможно игнорировать". 

Этот план предполагает вывод российских войск из всех оккупированных территорий, в том числе Крыма.