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США

Зеленский в Конгрессе США: "Нам надо больше ваших "Патриотов""

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 Euronews
Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США
Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США   -   Авторское право  Carolyn Kaster/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"В ходе войны с Россией решается не только судьба и будущее Украины, но и судьба всего цивилизованного мира".

Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США в ходе своего первого зарубежного визита с начала российского российского вторжения.

Украинский президент, пользуясь случаем, описал, как он видит реальную ситуацию в своей стране.

В прошлом году в Бахмуте проживало 70 000 человек, сейчас в этом городе осталось лишь несколько мирных жителей. Каждый сантиметр этой земли пропитан кровью, грохот орудий раздается каждый час, окопы в Донбассе несколько раз в день переходят из рук в руки в ожесточенных боях и даже рукопашных схватках, но украинский Донбасс держится
Владимир Зеленский
президент Украины

Визит Зеленского совпал с рассмотрением в Конгрессе США законопроекта о госфинансировании на 2023 год, в котором предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.

Ранее президент Джо Байден принял украинского президента в Белом доме, где тот выразил благодарность Вашингтону и американскому народу за поддержку.

В ходе встречи было объявлено о выделении Киеву новой многомиллионной военной помощи, в том числе зенитного ракетного комплекса Patriot.

Напоминая о критически важных для Киева поставках американского оружия, Зеленский сказал: "Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов, и чтобы украинские патриоты могли вовсю работать ради нашей победы".

Россия ранее предупреждала, что отправка американских систем ПВО Киеву станет сигналом к эскалации напряженности и приведет к ответному удару по Украине.