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Испания

700 тысяч подписей за легализацию мигрантов

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 Euronews
Манифестация у здания парламента
Манифестация у здания парламента   -   Авторское право  Кадр из видео AP

Десятки активистов собрались у здания испанского парламента, чтобы передать депутатам 700 тысяч подписей под "народной законодательной инициативой", которая предлагает легализацию мигрантов. Более 900 коллективов и НПО предлагают придать законный статус уже живущими в Испании нелегальным приезжим, чтобы они смогли получить право на работу и доступ к медицинскому обслуживанию.

Подписи будут проверены комиссией, и если всё в порядке, то парламент должен будет обсудить инициативу в течение полугода.