Рождественская лотерея "Эль-Гордо" в Испании

В королевском театре в Мадриде состоялся розыгрыш традиционной рождественской лотереи под названием "Эль Гордо", которая регулярно проводится с 1812 года и является одной из самых старых в мире.

В текущем году призовой фонд составил более 2,5 млрд евро. самый большой приз— 4 миллиона евро.

Миллионы испанцев каждый год объединяют усилия с друзьями, родственниками и коллегами, чтобы купить счастливый билет.

"Мы знаем знаем, что продали призовой билет, мы продаем много лотерейных билетов, с каждым годом продаем все больше, конечно, наша главная цель -- продать призовой билет, с тех пор как мы открылись здесь пять лет назад", — говорит продавец .

Выпускается довольно много билетов с одинаковыми номерами, сумма выигрыша распределяется в равных частях между всеми победителями.

"Это было очень волнительно, я работала наверху, когда вдруг я услышал, что мои коллеги кричат и кричат, сначала я даже не поняла что произошло", — говорит обладательница выигрышного билета.

В этом году жители Испании потратили на лотерейные билеты больше, чем в предыдущем — 69 евро по сравнению с 66,6.