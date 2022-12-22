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мир

Рождественская лотерея "Эль-Гордо" в Испании

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 Ирина Шелудкова
Рождественская лотерея в Испании проводится с 1812 года
Рождественская лотерея в Испании проводится с 1812 года   -   Авторское право  Paul White/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В королевском театре в Мадриде состоялся розыгрыш традиционной рождественской лотереи под названием "Эль Гордо", которая регулярно проводится с 1812 года и является одной из самых старых в мире. 

В текущем году призовой фонд составил более 2,5 млрд евро. самый большой приз—  4 миллиона евро.

Миллионы испанцев каждый год объединяют усилия с друзьями, родственниками и коллегами, чтобы купить счастливый билет. 

"Мы знаем знаем, что продали призовой билет, мы продаем много лотерейных билетов, с каждым годом продаем все больше, конечно, наша главная цель -- продать призовой билет, с тех пор как мы открылись здесь пять лет назад", — говорит продавец .

Выпускается довольно много билетов с одинаковыми номерами, сумма выигрыша распределяется в равных частях между всеми победителями. 

"Это было очень волнительно, я работала наверху, когда вдруг я услышал, что мои коллеги кричат и кричат, сначала я  даже не поняла что произошло", — говорит обладательница выигрышного билета. 

В этом году жители Испании потратили на лотерейные билеты больше, чем в предыдущем —  69 евро по сравнению с 66,6.