Итоги 2022 года: спортивные рекорды и прощание с легендами

От слез Камилы Валиевой до празднования победного гола Хлои Келли - поклонники спорта пережили эмоционально насыщенный 2022 год. Наше путешествие начинается в Пекине, где мировые рекорды и споры сплелись воедино, чтобы подарить нам зимние Игры, которые мы не скоро забудем.

Власти Китая перед Олимпиадой резко критиковали из-за ситуации с правами человека в стране, за использование искусственного снега и применение строгих коронавирусных ограничений. Понаблюдать за соревнованиями спортсменов высочайшего уровня смогли лишь около 150 тысяч болельщиков.

Норвегия во главе с Йоханнесом Бё установила новый рекорд зимних Олимпийских игр, завоевав 16 золотых медалей, а голландская легенда конькобежного спорта Ирен Вюст стала одной из немногих спортсменок, завоевавших высшие олимпийские награды на пяти Играх.

В истории о взлетах и падениях болельщики вспомнят не только победу Натана Чена, стремительный взлет Эйлин Гу, но и поражение Микаэлы Шиффрин, а также провал Камилы Валиевой.

Юная россиянка, которую называют одной из самых талантливых фигуристок в истории, перед Пекином сдала положительный тест на допинг. Спортивный арбитражный суд все же разрешил ей принять участие в соревнованиях, однако под давлением обстоятельств Валиева в итоге не смогла занять место на пьедестале почета в одиночном катании.

Золотую награду выиграла ее соотечественница Анна Щербакова.

От мировых достижений в Пекине до рекордов посещаемости в Англии - давайте вернемся чуть назад, к чемпионату Европы по футболу среди женщин.

Более 87 000 болельщиков заполнили трибуны стадиона "Уэмбли", чтобы посмотреть финальный матч Англия – Германия, новый рекорд, зафиксированный УЕФА.

И это была игра, которая оправдала ожидания. В тот момент, когда казалось, что Англия вновь проиграет, на замену вышла Хлоя Келли.

Восьмикратный победитель турнира Германия в полуфинале нанесла поражение Франции, и должна была стать для англичанок самым сложным испытанием.

Потрясающий удар Эллы Тун во втором тайме, казалось, станет победным для Англии, но на 79-й минуте немка Лина Магулл сравняла счет.

Уже в дополнительное время точку в финальном матче поставила Келли.

24-летняя футболистка стащила с себя футболку, чтобы отпраздновать гол, за что получила желтую карточку, а также поздравление в Твиттере от Брэнди Честейн, чье празднование победы на Кубке мира в 99-м году стало одной из самых известных спортивных фотографий.

Второй титул Макса Ферстаппена в Формуле-1, возвращение Тайгера Вудса и доминирование Аннемик ван Влёйтен на женском "Тур де Франс" - 2022 год подарил не только яркие моменты, но и ознаменовал "конец эпохи" для любителей тенниса.

Роджер Федерер и Серена Уильямс, 2009 год. Архив Frank Franklin II/AP2009

После карьеры, длившейся около четверти века, двум величайшим игрокам настало время попрощаться.

До того как Роджер Федерер начал выигрывать титулы "Большого шлема" в 2003 году, рекорд у мужчин принадлежал Питу Сампрасу – 14 побед. Федерер преодолел этот рубеж, установив новое достижение. Помимо 20 побед на турнирах "Большого шлема", мощных подач и техники ударов на корте болельщики запомнят также его индивидуальность и элегантность.

Чуть ранее о завершении карьеры объявила 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс. Свой последний титул американка выиграла в 2017 году в Мельбурне на Australian Open.

Кроме того Серена Уильямс 14 раз побеждала на турнирах "Большого шлема" в парном разряде со своей старшей сестрой Венус.