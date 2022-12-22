World Judo Masters в Иерусалиме: мастерский способ завершить год

World Judo Masters в Иерусалиме: мастерский способ завершить годКомментарии
Заключительный день World Judo Masters в Иерусалиме продолжил невероятную динамику предыдущих двух. Сотни взволнованных поклонников снова заполнили Паис Арену, чтобы поболеть за своих кумиров.
В весе до 90 кг Санширо Мурао показал блестящую форму. Получив за прием в финале Ваза-ари, восходящая японская звезда завоевал золотую медаль иерусалимского Мастерса. Награду ему вручил Армен Багдасаров - главный судейский директор Международной федерации дзюдо.
Уходящий год стал свидетелем взлёта итальянки Алисы Белланди. Она перешла в весовую категорию до 78 кг, и теперь может добавить к своему списку титулов медаль высшей пробы Мастерс в Иерусалиме в новой категории. Награду Алиса Белланди получила из рук члена исполкома Международной федерации дзюдо Лизы Аллан.
В весе до 100 кг золото досталось восходящей звезде из Грузии Илье Суламанидзе. Медаль ему вручил министр культуры и спорта Израиля Хили Троппер.
Когда подруги, а когда соперницы, в финальном бою в тяжелом весе среди женщин сошлись французские дзюдоистки Роман Дико и Корали Хейм. Искусно применённая "техника жертвоприношения" позволила действующей чемпионке мира стать чемпионкой Мастерса. Медаль ей вручил глава ISBB Шабтай Цур.
В категории свыше 100 кг молодой японский дзюдоист Сайто Тацуру, сын двукратного олимпийского чемпиона Сайто Хитоси, пробил себе дорогу в финал прекрасным дзюдо
В заключительном поединке он одержал верх над таджикским дзюдоистом Темуром Рахимовым и завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. Награду он получил из рук главного судейского директора Международной федерации дзюдо Флорина Даниэля Ласкау.
В заключительный день соревнований Паис Арена и президент израильской ассоциации дзюдо Моше Понте принимали космического туриста Эйтана Стиббе. С ним вместе на орбиту летал флаг ассоциации.
Каждый год Мастерс в Иерусалиме демонстрирует невероятно захватывающую атмосферу . Страсть местных болельщиков сравнима только с азартом самих спортсменов !
На этот раз трибуны рукоплескали Петеру Пальчику, который устроил настоящее шоу, неоднократно поднимая арену на ноги, ну и, конечно, любимице публики Раз Гершко.
Как отметили местные наблюдатели, Мастерс в Иерусалиме стал мастерским способом завершить этот наполненный спортивными событиями и победами 2022 год.