English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

США

Зеленский направился с визитом в США - СМИ

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  Evan Vucci/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, где встретится с американским лидером Джо Байденом и выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на свои источники. Это будет первая поездка Зеленского за пределы его страны с тех пор, как Россия вторглась в Украину в конце февраля.

Во вторник американские сенаторы от двух партий представили проект федерального бюджета, в который заложено выделение 23,5 млрд долларов на военную помощь Украине.

Ранее Зеленский обращался по видеосвязи к парламентам различных стран и международным организациям с просьбой оказать поддержку Украине, которая противостоит российской агрессии.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала законодателей присутствовать на заседании в среду вечером.