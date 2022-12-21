Masters в Иерусалиме, день второй: новые соперники и чемпионы

Во второй день турнира World Judo Masters в Иерусалиме стадион снова заполнили поклонники этого вида спорта, с нетерпением ожидавшие захватывающих поединков.

В категории до 81 кг выступал действующий чемпион мира и двукратный чемпион Европы Тато Григалашвили. Он проложил себе путь в финал после эпического дня.

На другой татами вышел бывший чемпион мира Саид Моллаеи из Азербайджана. В полуфинале он победил другого экс-чемпиона мира Матиаса Касса.

В финальном бою грузинский чемпион вырвал победу, завершив крайне удачный для него 2022 год и снова поднявшись на верхнюю ступеньку пьедестала. Золотую медаль ему вручила Мири Регев, депутат Кнессета .

Конечно, я счастлив и очень благодарен юным зрителям за поддержку на стадионе, за их энергию. Я её получаю не только в Тбилиси, но и на международном уровне. Я счастлив быть примером для подражания для молодого поколения, для детей. Удивительно видеть, как они хорошо ко мне относятся, это дает мне столько мотивации и сил, спасибо всем за поддержку! Тато Григалашвили победитель JERUSALEM MASTERS

В весе до 73 кг бразилец Даниэл Карнин не скрывал радости после того, как завоевал свой первый титул World Masters. Награду высшей пробы он получил из рук казначея Международной федерации дзюдо (IFD) Насера Аль Тамими

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Микаэла Поллерес одержала победу над чемпионкой мира 2019 года Марией Эвой Гайе из Франции, став победителем первенства в категории до 70 кг. Медаль ей вручил Владимир Барта, главный спортивный директор Международной федерации дзюдо.

Да, это очень круто! В Израиле всегда так. Я считаю, что это очень здорово и чувствую себя потрясающе, я так счастлива Михаэла Поллерес австрийская дзюдоистка

В весе до 63 кг трёхкратная чемпионка Masters Мику Такаичи из Японии одолела соперницу из Косова Лауру Фазлиу, завоевав четвертый титул. Медаль победительнице вручил Агрон Кука, президент Федерации дзюдо Косова.

Перед заполненными болельщиками трибунами на иерусалимском стадионе детям из ассоциации "Шалва" посчастливилось выйти на татами и попрактиковаться в этом виде спорта.

Местные дзюдоисты снова показали отличную форму, продемонстрировав блестящее владение приемами, а многочисленным поклонникам удалось встретиться со своими героями.

Теперь город с древней историей с нетерпением ждет финального дня первенства по дзюдо в четверг.